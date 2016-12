10 imperdibili app per il tuo nuovo smartphone

In tal caso, il gameplay è intuitivo e piacevole ed ha molto da condividere con gli intramontabili titoli della serie che ci hanno accompagnato nel corso di questi anni nelle console Nintendo ma, stavolta, con una grafica decisamente di maggior spessore. L’obiettivo, di fatto, rimane lo stesso: dovremo raccogliere quante più monete possibile passando per Goomba che mineranno il nostro percorso. Un tap sullo schermo e salti, uno prolungato e salterai più in alto. Le abilità potranno migliorarsi attraverso i funghi magici o arrampicandosi sul soffitto e sui muri.