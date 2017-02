100 euro in regalo per acquistare Galaxy S7 ed S7 Edge: 2 motivi per ignorare la proposta

Le iniziative ufficiali di Samsung non passano mai in secondo piano, soprattutto quando sono di natura commerciale e coinvolgono top di gamma come i vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. Facendo un giro nelle diverse community online dedicate a modelli di questo tipo, ad esempio, si scopre che la divisione italiana stia iniziando ad inviare comunicazioni via email attraverso le quali sarà possibile acquistare i due smartphone a prezzo scontato.

In cosa consiste l’iniziativa? A quanto pare Samsung intende premiare i propri clienti più affezionati, assicurando loro un buono di 100 euro che potrà poi essere utilizzato per portarsi a casa proprio un Samsung Galaxy S7 o in alternativa un Samsung Galaxy S7 Edge. Il requisito? Semplicemente aver registrato in passato su Samsung People un Samsung Galaxy S6, anche se la promozione può essere estesa a tutti coloro che hanno notificato alla piattaforma l’acquisto di un qualsiasi prodotto Samsung. Meglio acquistare lo smartphone altrove, ad esempio con l’ultima promozione di Amazon, e vi diciamo subito il perché.

Lo store ufficiale, in Italia, ancora oggi propone il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge praticamente al prezzo di listino, se pensiamo che il primo ha un costo di 729 euro, mentre il secondo arriva addirittura a 829 euro. Per carità, è nelle facoltà dell’azienda mantenere questi livelli di prezzo ad un anno di distanza dalla loro presentazione, ma è altrettanto vero che, pur applicando l’eventuale sconto di 100 euro, altrove gli utenti possono risparmiare molto di più.

Da tempo, infatti, store piuttosto popolari sul web consentono di portarsi a casa un Samsung Galaxy S7 a meno di 500 euro, così come il Samsung Galaxy S7 Edge è sceso sotto i 550 euro in più di una circostanza. Insomma, valori fuori mercato all’interno dello store ufficiale di Samsung, indipendentemente dal fatto che i due prodotti presto potranno godere della valorizzazione dettata dall’arrivo dell’aggiornamento Android Nougat.