Nintendo nel 2017 rilascerà altri due giochi per iOS

Super Mario Run sta facendo molto parlare di sé, questo titolo ha alimentato un hype altissimo già prima del rilascio ufficiale. Non poteva essere altrimenti, visto che Nintendo si è sempre mostrata riluttante nei confronti del mercato mobile. Gli anni però passano e non è più tempo per fare gli schizzinosi, giusto puntare sulle console ma sarebbe miope non riconoscere le possibilità offerte dagli smartphone.

Pokèmon Go – sebbene realizzato da Niantic – ha fatto capire a Nintendo che dagli schermi dei telefoni possono provenire affari d’oro, con Super Mario Run è arrivata la conferma, il colosso giapponese ci ha preso gusto e non intende fermarsi qua. Natale e oggi, ma per gli appassionati di videogiochi potrebbero arrivare grandi regali anche nei prossimi mesi. Scopriamo insieme cosa ha in serbo per noi la grande N.

Nintendo ci ha preso gusto

Super Mario Run è l’apripista, per Nintendo sta per aprirsi una nuova era. Il gioco, attualmente disponibile solo per dispositivi iOS, ha infatti rassicurato l’azienda circa le nuove scelte da adottare, adesso la mappa è chiara. Prosegue la partnership con Apple, che già sta dando buoni frutti, i giapponesi sono pronto a rilanciare.

Nel corso del 2017 dovrebbero infatti uscire altri due giochi sulle piattaforme Apple, una novità clamorosa che porta beneficio a entrambe le parti. Ne guadagna Nintendo, ottenendo introiti dai download, ma ne guadagna anche l’azienda californiana, legandosi a uno dei marchi più noti per quanto riguarda i videogame.

La notizia dei due giochi in arrivo arriva da fonti vicine all’azienda nipponica e già si parla dei possibili titoli. Tra i più accreditati c’è Animal Crossing, alte pure le quotazioni di Fire Emblem. Vedremo cosa ci riserverà il 2017, il mercato dei videogiochi è già in fermento.