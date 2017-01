Logitech G203 Prodigy, mouse di fascia alta a prezzi bassi

Logitech pensa sempre ai videogiocatori, e questa volta lo fa con il nuovo G203 Prodigy, un super mouse con sensibilità fino a 6000dpi e memoria interna, utile a salvare i vostri profili. Le caratteristiche sono di altissimo livello, ed il design, questa volta, è sufficientemente sobrio per non sfigurare su una scrivania più “seria” rispetto a quella di un gamer.

Il Prodigy G203 è ottimo sia per giocare che per un utilizzo più professionale, di grafica o disegno 3D.

Il design sembra uscito direttamente da Tron, con due accattivanti linee laterali che si illuminano, grazie ad una illuminazione RGB interna. La linea è in realtà molto classica, ma l’ergonomia e la comodità d’uso non ne risentono quasi per nulla.

I pulsanti laterali sono due, non manca ovviamente la scroll wheel, la rotellina per scorrere le pagine web o le armi se giocate a call of duty, ed il comodissimo selettore della sensibilità.

Le funzioni dei tasti sono completamente programmabili, così come la sensibilità, dall’app di Logitech dedicata. La personalizzazione è estremamente elevata, si può addirittura programmare il colore in RGB della bande laterali del mouse.

La vera sorpresa però risiede nel prezzo, Logitech infatti lo ha posizionato in un mercato “consumer” nonostante le caratteristiche “pro”, dandogli il prezzo di 40€ (controllate Amazon se non ci credete).

La notizia arriva in sordina, ma di sicuro è un ennesimo segnale di come stia cambiando il mercato delle periferiche di puntamento.