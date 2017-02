Samsung Galaxy J7 2017: avvistata in rete una nuova variante, ecco le specifiche

In attesa della presentazione dei nuovi top di gamma, Galaxy S8 e S8+, e dopo aver presentato i mid-range Galaxy A, in casa Samsung si lavora alla presentazione della nuova generazione di entry level ed, in particolare, del nuovo phablet di fascia bassa Samsung Galaxy J7 2017, un modello che può ritagliarsi uno spazio importante anche nel nostro mercato.

In queste ore, nel database di GFXBench, ha fatto la sua comparsa una nuova variante del Samsung Galaxy J7 2017 che potrebbe essere riservata al mercato nordamericano (la versione americana dovrebbe chiamarsi J7 Sky Pro). La nuova versione del J7 in versione 2017 monta, infatti, il SoC Qualcomm Snapdragon 425 con CPU Quad-Core da 1.4 GHz. Ricordiamo che nelle scorse settimane, il Samsung Galaxy J7 2017 era stato avvistato in rete con SoC Exynos 7870, chipset progettato e prodotto da Samsung che include una CPU Octa-Core da 1.5 GHz.

Al netto del SoC differente, le due varianti di Samsung Galaxy J7 2017 avvistate online sino ad oggi non presentano particolari differenze. Da noi, in Europa, il nuovo phablet entry level di Samsung dovrebbe presentarsi nella versione con SoC Exynos anche se, sino all’annuncio ufficiale, non sarà possibile averne la certezza. Ricordiamo che in passato era stata avvistata anche una terza versione del J7 2017 che integrava il SoC Snapdragon 625 con CPU Octa-Core da 2 GHz di clock massimo, un chipset nettamente superiore rispetto agli altri due modelli illustrati in precedenza.

Samsung Galaxy J7 2017: la scheda tecnica

In attesa di capire quale sarà la scelta di Samsung per quanto riguarda il SoC, il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 presenta una scheda tecnica oramai ben definita dai bari benchmark che lo hanno visto protagonista.

Il phablet arriverà sul mercato con un display dotato di una diagonale da 5.5 pollici e di una risoluzione HD. A completare le specifiche tecniche del dispositivo troveremo 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno con slot per l’espansione tramite microSD. Il comparto fotografico includerà una camera posteriore da 8 Megapixel ed una camera anteriore da 5 Megapixel.

Il nuovo Samsung Galaxy J7 2017 arriverà sul mercato con Android Nougat in versione 7.0 e difficilmente riceverà ulteriori aggiornamenti in futuro. Ricordiamo che Samsung dovrebbe presentare insieme al nuovo J7 anche il più compatto J5. Entrambi i dispositivi arriveranno anche in Italia.