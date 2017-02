Samsung Galaxy S8: anche Sony tra i fornitori delle batterie

Dopo i problemi con le batterie del Galaxy Note 7, che hanno portato al ritiro dal mercato dello smartphone, Samsung sta ponendo una particolare attenzione alle batterie da integrare all’interno del suo nuovo top di gamma Samsung Galaxy S8 che, come noto oramai, sarà realizzato in due differenti varianti, una con display da 5.8 pollici ed una ancora più grande, da 6.2 pollici.

Per minimizzare i rischi di possibili malfunzionamenti del comparto batterie, la casa coreana avrebbe deciso di affidarsi a ben tre differenti fornitori per la batteria da integrare nel nuovo Samsung Galaxy S8. L’obiettivo principale è proprio quello di evitare qualsiasi tipo di problematica di natura hardware ed, in particolar modo, legata al surriscaldamento. Un nuovo caso mediatico come quello del Galaxy Note 7, che Samsung è riuscita sapientemente a contenere, sarebbe davvero difficile da arginare questa volta.

Stando ai dati emersi in queste ore, a fornire parte delle batterie del nuovo Samsung Galaxy S8 sarà Sony. L’azienda nipponica affiancherà un’altra società del Sol Levante, la Murata Manufacturing e la controllata Samsung SDI (già produttore delle batterie del Note 7) come fornitori di batterie per il nuovo Samsung Galaxy S8. La notizia è stata confermata da una fonte del The Wall Street Journal. Naturalmente non vi sono conferme da parte di Samsung e Sony.

Per ora non vi sono informazioni in merito a come si articoleranno le produzioni di batterie. Come già affermato in precedenza, Samsung realizzerà due top di gamma, il Galaxy S8 ed il Galaxy S8+, che oltre ad avere dimensioni differenti integreranno batterie di capacità differente. Uno dei tre fornitori potrebbe, quindi, produrre le batterie destinate solo ad una delle due varianti del nuovo top di gamma della casa coreana.

E’ chiaro che ulteriori dettagli sul comparto batterie emergeranno, senza alcun dubbio, nel corso delle prossime settimane. Samsung presenterà i suoi nuovi top di gamma Samsung Galaxy S8 e S8+ a fine marzo per avviare poi la commercializzazione nel corso del successivo mese di aprile. Al momento, quindi, sono in corso i lavori di pre-produzione e sono ancora numerosi i dettagli che potrebbero emergere sui due progetti. Continuate a seguirci per saperne di più.