iPhone 8: nuove conferme sul display OLED dual edge

Questa mattina torna a far parlare di sé il nuovo iPhone 8, il prossimo smartphone di Apple che verrà presentato, probabilmente, verso la fine dell’estate. Stando ad un nuovo report del Wall Street Journal, la casa di Cupertino sarebbe a lavoro su tre nuovi smartphone. Accanto ai due modelli tradizionali con display flat LCD, infatti, Apple sta sviluppando il nuovo iPhone 8 che, come noto, potrà contare su di un display OLED dual edge, una soluzione già vista, ad esempio, sul Galaxy S7 Edge di Samsung.

Sarà proprio la casa coreana a fornire i display per la realizzazione del nuovo iPhone 8, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per tutta la gamma iPhone di Apple nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che Samsung ha già stilato due accordi di fornitura di display OLED per Apple per un totale di 160 milioni di unità.

Il nuovo iPhone 8 dovrebbe, inoltre, registrare anche l’abbandono del tradizionale tasto Home centrale che verrà sostituito integralmente dal display che, come emerso nelle scorse settimane, potrà contare, nella parte inferiore, su di una zona definita “Area funzionale”. Il rapporto tra le dimensioni del display OLED del nuovo iPhone 8 dovrebbe essere pari a 39:18 proponendo, quindi, una forma più allungata rispetto al tradizionale 16:9, una soluzione simile adottata da LG con il nuovo LG G6 presentato al Mobile World Congress.

Ricordiamo che il nuovo iPhone 8 dovrebbe arrivare sul mercato come “l’iPhone più costoso di sempre”. Il modello di partenza, con 64 GB di memoria interna, del nuovo smartphone con display OLED di Apple prevederà un prezzo base superiore a quello dell’attuale iPhone 7 Plus da 256 GB. A conti fatti, ci sono buone probabilità che il nuovo iPhone 8 si presenterà sul mercato con un prezzo di listino di circa 1200 Euro.

Ulteriori dettagli sul progetto del nuovo iPhone con display OLED emergeranno, senza alcun dubbio, nel corso dei prossimi giorni o, al massimo delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.