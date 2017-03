La notizia del lancio del remake del leggendario Nokia 3310 ha fatto scendere una lacrimuccia di commozione a tutti i nostalgici del mitologico marchio Finlandese.

Ormai da anni, proprio sui social network, le varie pagine di intrattenimento quasi facevano a gara a chi esprimeva in maniera più originale e beffarda i paragoni tra i moderni smartphone e quell’indistruttibile mobile phone.

Insomma, si può tranquillamente dire che il Nokia 3310 ha un reale valore simbolico e che il suo ritorno in scena ha fatto scoppiare un gran trambusto nel mondo high-tech.

Alcuni non vedono l’ora di avere tra le mani un vero e proprio pezzo di storia della telefonia, altri credono fermamente che sia una mossa di commercializzazione totalmente inutile.

Facendo leva sul fattore “nostalgia”, che in poche parole è il nuovo traguardo del marketing per chi ha seria difficoltà a superare gli ormai elevati livelli di evoluzione tecnologica, si aggredisce il mercato lavorando sui sentimenti che può suscitare l’uscita della notizia del remake di un telefono cellulare che ha fatto la storia degli allora adolescenti, ad oggi trentenni.

Ma vediamo bene di capire che smartphone sarà questo 3310?

Iniziamo col dire che per tutti quelli che si aspettavano innovazioni esorbitanti, purtroppo ci sarà solo un’amara delusione. Come vedremo di seguito nelle caratteristiche tecniche, le novità in stile “next generation” saranno veramente ridotte all’osso, per non dire quasi nulle.

Di certo non stiamo parlando di un cellulare per chi ama essere presente sui social: sappiamo già da tempo, infatti, che il 3310 non supporterà ne WhatsApp ne Facebook.

Le sue funzionalità sono quindi veramente minimal, potrà probabilmente esser usato come secondo cellulare, magari un telefono di servizio, per i contatti di lavoro, per sfruttarne la sua robusta scocca per quando si fanno a fare attività sportive all’aperto, potrà essere un primo cellulare per bambini ancora troppo piccoli per avere tra le mani uno smartphone sofisticato, o un device da dare in dotazione ai nostri anziani che osanneranno l’estrema facilità di utilizzo.

Il prezzo si aggira intorno ai 49 euro e l’uscita non è ancora stata definita, probabilmente è prevista per l’estate 2017.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del “nuovo” Nokia 3310 possiamo dare una parziale conferma sul browser in dotazione: probabilmente sarà il Mini Opera, che sarà integrato ad un sistema di dual SIM (per la precisione Micro SIM), con jack audio da 3,5 mm e Bluetooth 3.0.

La nuova veste del 3310 avrà uno schermo a colori (una delle poche innovazioni rispetto al display monocromatico del vecchio modello), con uno schermo da 2,4 pollici QVGA (240 x 320 pixel) e una fotocamera da 2 megapixel con flash led integrato.

Il vero punto di forza? La batteria

1,200 mAh ricaricabile via micro USB, può durare fino ad un mese in stand by o fino a 22 ore in conversazione.

La connettività supportata dal sistema sarà veramente limitata: solo banda 2G (questo fa capire che non sarà venduto negli USA, poiché questa connessione oltreoceano è stata da tempo superata).

Il device avrà un design colorato con varie sfumature attraenti ed un look migliorato rispetto all’originale, e sembra scontato dirlo, il gioco Snake è integrato.