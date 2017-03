2 rimedi per i problemi batteria su Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge: video post aggiornamento

Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge hanno finalmente ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat in giro per l’Italia nel corso degli ultimi giorni. L’attesa è stata lunghissima, ma adesso finalmente tutti possono provare i punti di forza e di debolezza di un upgrade destinato a cambiare non poco l’esperienza di utilizzo di due smartphone molto apprezzati dal pubblico italiano. Sono discordanti, almeno per ora, i feedback da parte di coloro che hanno voluto esprimere un’opinione in merito alla durata della batteria.

Molto è legato all’utilizzo soggettivo dei device, ma ciò non toglie che il partito di chi lamenta un calo dell’autonomia non possa essere preso sottogamba. Quali sono i possibili rimedi per ripristinare una situazione accettabile a bordo dei propri Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge? Il primo si riferisce alla pulizia della cache, che potrebbe generare un eccesso di consumo senza che la cosa sia sotto il vostro controllo. Per portare a termine la procedura prendete alla lettera il video riportato qui di seguito, ottimizzato sul Galaxy S6 ma valido anche per S7, ricordando di premere (con i device spenti) Home + Volume Sù + Power, accedendo poi alla voce ‘Wipe Cache Partition.

Il secondo, invece, consiste nella classica calibrazione della batteria dei vostri Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. In tal senso, dovrete lasciar scaricare gli smartphone fino al loro spegnimento, metterli sotto carica e, una volta raggiunto il 100%, attendere circa un paio d’ore lasciandoli attaccati alla corrente. A quel punto, staccando i device dalla presa, teneteli spenti per circa 15 minuti e poi rimetteteli sotto carica per altri 10 minuti. Una volta completata la riaccensione, staccateli nuovamente dalla corrente.

Insomma, l’auspicio è che queste semplici istruzioni fornite oggi possano effettivamente ridare fiato a chi ha registrato un significativo calo della batteria dopo aver portato a termine il download dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat a bordo dei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge qui in Italia, indipendentemente dal fatto che si disponga di un modello no brand o di uno smartphone Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia.