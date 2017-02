3 differenze cruciali tra Samsung Galaxy S8 ed S7 sul design: nuove foto online

Anche questa settimana volge al termine e, come sempre, abbiamo avuto modo di analizzare tantissime indiscrezioni a proposito del nuovo Samsung Galaxy S8. L’ultimo tassello in ordine di tempo è trapelato proprio in queste ore e, come potrete notare di seguito, ci consentirà di prendere in esame nuove foto attraverso le quali metterò in evidenza almeno tre aspetti interessanti sullo smartphone che, con ogni probabilità, farà una primissima apparizione al Mobile World Congress di Barcellona.

Spostamento lettore d’impronte

Come sempre la fonte è l’affidabile Evleaks, attraverso il quale emerge in primo luogo la ferma volontà da parte del produttore coreano di spostare il lettore delle impronte all’interno della cover posteriore. Una mossa per certi versi obbligata con il Samsung Galaxy S8, considerando i consensi ottenuti in questi mesi dai top di gamma Huawei che per primi hanno deciso di puntare su questa ricollocazione in nome di una migliore usabilità.

Spostamento logo Samsung

Curioso notare che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere possibile andare incontro anche allo spostamento del logo Samsung, finora apparso sempre all’interno della scocca anteriore, mentre nelle ultime immagini trapelate lo troviamo solo su quella posteriore.

Novità display laterale

Anche sui due lati potremmo andare incontro a diverse novità nella sfida a distanza tra Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S8. Quest’ultimo, oltre a presentare il prolungamento del suo display sia a destra che a sinistra, vede aggiunto il tasto per il tanto atteso assistente vocale Bixby.

Insomma, a due giorni di distanza dall’apparizione di altre immagini, in quel caso incentrate sul Samsung Galaxy S8 con tanto di cover e rese pubbliche da un fornitore di accessori, abbiamo a disposizione altro materiale per farci un’idea su quello che con ogni probabilità sarà il design del tanto atteso top di gamma coreano. Che ve ne pare? Apprezzereste una scelta stilistica di questo tipo per creare un momento di rottura rispetto al Samsung Galaxy S8?