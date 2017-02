3 differenze forti tra Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8: video e locandina ufficiosa

Il Mobile World Congress è ormai alle porte e con l’evento spagnolo prossimo allo start ufficiale inevitabilmente si intensificano le voci riguardanti le possibili caratteristiche del Samsung Galaxy S8. In particolare, quali saranno i punti di forza di questo modello rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare esattamente un anno fa con il Samsung Galaxy S7? In queste giungono in nostro soccorso un video relativo al design ed una locandina incentrata sul comparto hardware del nuovo top di gamma coreano.

Fotocamera

Il primo elemento sul quale è necessario soffermarsi nel prendere in esame le più significative differenze tra Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S8 (almeno per quello che sappiamo ad oggi, 25 febbraio) si riferisce in primis alla fotocamera. La locandina di EvLeaks evidenzia il passaggio dai 12 e 5 megapixel, rispettivamente per fotocamera posteriore ed anteriore del Galaxy S7, a 12 ed 8 per l’S8. Diversi analisti, però danno per scontate grosse migliorie apportate anche al relativo software.

Scanner iride

Il Samsung Galaxy S8, secondo EvLeaks, riprenderà anche il discorso interrotto con il Samsung Galaxy Note 7. In che senso? Con il nuovo top di gamma Android potremo toccare nuovamente con mano lo scanner dell’iride. Nessuna differenza tecnica, ma l’oggettiva propensione a puntare con decisione su questo tipo di tecnologia.

Design e display

Anche il materiale emerso in queste ore, in riferimento al video ed alla locandina trattati oggi, mettono in evidenza la volontà del colosso coreano di dar vita ad una profonda rivoluzione dal punto di vista del design con il Samsung Galaxy S8. Tutto è legato alle scelte fatte sul display, visto che attraverso l’ottimizzazione della sua cornice dovremmo arrivare ad uno smartphone con schermo da 5.6 pollici (addirittura 5.8 pollici considerando lo schermo laterale).

Mettiamo da parte le chiacchiere e godiamoci uno dei migliori video in circolazione in questi giorni, per quanto concerne un progetto come quello del Samsung Galaxy S8, in attesa di capire quali saranno ufficialmente i punti di forza del device rispetto al Samsung Galaxy S7.