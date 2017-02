3 motivi per preferire Huawei P8 Lite 2017 P9 Lite: prezzo, fotocamera e non solo

Una delle sfide interne ad uno stesso produttore più interessanti di questi tempi è senza ombra di dubbio quella relativa a Huawei P9 Lite e Huawei P8 Lite 2017. Al dì là del naming, visto che quest’ultimo apparentemente potrebbe farci pensare ad un device lanciato sul mercato addirittura nel 2015, sono diversi gli aspetti da considerare prima di procedere all’acquisto dell’uno o dell’altro device. Il P8 Lite 2017 è appena arrivato sulla scena, ma rinunciare “a prescindere” al suo predecessore è davvero dura.

Resta il fatto che ad oggi, avendo un budget di poco superiore ai 200 euro, la scelta più sensata dovrebbe ricadere effettivamente su Huawei P8 Lite 2017. Su Amazon il prezzo del nuovo smartphone Android è già molto più basso rispetto a quello di listino, nonostante il modello sia stato commercializzato da pochissimi giorni qui in Italia. Insomma, trend confermato per Huawei, con un confronto che fa emergere tutto sommato differenze minime tra le due proposte.

La fotocamera posteriore da 12 megapixel del nuovo Huawei P8 Lite 2017 scatta davvero immagini dagli standard qualitativi notevoli, con la risoluzione 1920×1080 (1080p HD) a 30 fps. Il processore Octa-core, 2100 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit è leggermente più potente rispetto a quello di Huawei P9 Lite, ma soprattutto l’ultimo arrivato potrà contare su Android Nougat caricato di default a bordo dello smartphone. Vantaggio non da poco rispetto a chi lo riceverà nel corso delle prossime settimane.

Insomma, una leggerissima preferenza per l’ultimo arrivato in casa Huawei, fermo restando che un Huawei P9 Lite al pezzo proposto da Amazon resta un affare. Del resto, quest’ultimo nel giro di un mese vedrà chiuso il programma beta per l’aggiornamento Android Nougat, motivo per il quale in quel periodo dovremmo fare finalmente il tanto atteso step per l’utenza italiana. Ricapitolando, due device che vi daranno solo l’imbarazzo della scelta, ma fate molta attenzione al nuovissimo Huawei P8 Lite 2017 ed alle sue caratteristiche.