I 3 motivi per scaricare subito l’aggiornamento Nougat su Samsung Galaxy S7 ed S6 in video

Sono settimane che si susseguono indiscrezioni più o meno rilevanti a proposito della distribuzione dell’aggiornamento Android Nougat per il pubblico che è in possesso dei principali smartphone commercializzati da Samsung negli ultimi anni, a partire dai vari Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge. In attesa che la situazione si sblocchi definitivamente anche qui in Italia, a molti potrebbe tornare utile il video che stiamo per condividere con voi oggi.

Quali saranno i punti di forza dei device che toccheranno con mano l’upgrade? Il filmato odierno mette in grande evidenza un’interfaccia quasi rivoluzionata attraverso Android 7.0. Più pulita ed intuitiva, si tratta della rivisitazione più netta di sempre per quanto concerne la TouchWiz ed i feedback raccolti finora da chi ha avuto modo di provarla sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge già compatibili con Nougat in giro per il mondo sono assolutamente incoraggianti sotto questo aspetto.

La seconda ragione che dovrebbe indurre tutti a scaricare subito l’aggiornamento, appena disponibile per il proprio device, riguarda invece la durata della batteria. Nougat contiene una serie di funzioni pensate appunto per ottimizzare i consumi dei dispositivi, a partire dall’utilizzo delle applicazioni e, come potrete notare dal video in questione, il controllo della risoluzione dello schermo per sfruttarlo al massimo solo in contesti che richiedono effettivamente le prestazioni più elevate possibili del display.

Legato in parte al secondo punto, abbiamo anche il discorso del “Performance Mode“, grazie al quale potremo sfruttare al massimo (oppure no) il potenziale dello smartphone con Android Nougat, in termini di prestazioni, a seconda dell’ambito in cui lo utilizzeremo.

Arrivati a questo punto dunque, non ci resta altro da fare che mostrarvi il video relativo ai punti di forza pensati per i Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge attraverso il rilascio dell’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat.