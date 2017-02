I 3 punti di forza per Samsung Galaxy S8 nel nuovo video: cosa cambia rispetto all’S7

La settimana che stiamo per lasciarci alle spalle è stata ancora una volta molto intensa per chi segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S8. Ormai abbiamo la certezza che occorreranno almeno un paio di mesi prima della sua commercializzazione ufficiale, ma allo stesso tempo la probabile apparizione al Mobile World Congress in programma tra pochissime settimane a Barcellona rende il discorso già piuttosto caldo. Ecco perché diventa importante condividere con voi video ben confezionati sullo smartphone come quello che abbiamo scelto per voi oggi.

Nel filmato di oggi, più in particolare, possiamo notare chiaramente il design chiaramente rivoluzionato rispetto a quanto riscontrato con il Samsung Galaxy S7. Nell’ultima settimana sono emersi ulteriori dettagli che accentuano la rottura con gli schemi progettuali degli ultimi tre anni da parte del produttore coreano. A differenza di quanto avviene con il mondo Apple, poi, va posto l’accento sulla presenza del jack per le cuffie da 3,5 mm. Evidentemente Samsung ritiene che la propria utenza non sia ancora pronta per farne a meno.

Andando avanti, il Samsung Galaxy S8 potrebbe realmente portare con sé un nuovo posizionamento per lo scanner delle impronte digitali, proprio come abbiamo avuto modo i osservare con i più recenti top di gamma Huawei. Ad occhio, una scelta assolutamente intelligente dal punto di vista ergonomico. Da ricordare un altro dettaglio estetico non di poco conto, perché il nuovo top di gamma dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera il cui obiettivo non procurerà discontinuità al tatto sulla cover posteriore.

Infine, le immagini di oggi confermano l’adozione di una batteria da 3500 mAh per uno dei due Samsung Galaxy S8 in arrivo sul mercato, ma i coreani a quanto pare assicurarenno una migliore autonomia rispetto al Samsung Galaxy S7 grazie soprattutto ad una serie di ottimizzazioni software. I device, ve lo ricordiamo, esordiranno sul mercato nel mese di aprile con un annuncio ufficiale e definitivo previsto il 29 marzo. Ecco il video odierno sul Samsung Galaxy S8.