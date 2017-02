Dimagrire e migliorare la nostra salute: 5 App gratuite

Gli Smartphone sono una risorsa grandiosa, e consentono di fare qualsiasi cosa. Perché allora non usarli per migliorare la salute di chi li utilizza? Adesso che è stata ormai smentita qualsiasi correlazione tra emissioni dei cellulari e malattie, possiamo finalmente usare il nostro smartphone per migliorare la nostra salute. Ecco 5 App gratuite per prenderci cura di noi stessi, dimagrire e stare meglio.

Fitocracy

Porsi degli obbiettivi è la maniera migliore per migliorare la nostra forma fisica. Di app dedicate al fitness ce ne sono fin troppe, ma Fitocracy è diversa, ed a suo modo geniale. Quante ore avete passato a fare operazioni ripetitive in un gioco di ruolo soltanto per far salire di livello il vostro personaggio? Ecco, con Fitocracy il protagonista diventate voi, e una serie di esercizi da compiere quotidianamente vi serviranno per salire di livello, pubblicando il vostro profilo nella community dell’app, e confrontandovi con migliaia di utenti in tutto il mondo.

Fooducate

Ottima app per tenere traccia di quello che mangiate e delle calorie che introducete nel vostro corpo. Anche di questo tipo di app sono pieni gli store, ma la differenza in questo caso sta nel fatto che potete ottenere tutte le informazioni che vi servono direttamente dal codice a barre di ciò che state per mangiare. Comodissimo.





Calorie Counter

Sappiamo che le calorie di cui abbiamo bisogno ogni giorno sono circa 2000. Il problema è che non è sempre facile avere un’idea di quante ne stiamo assorbendo attraverso quello che stiamo mangiando, ed allo stesso tempo non sempre è facile capire come fare a compensare gli extra. Calorie Counter ha un database di 5.000.000 alimenti catalogati per apporto calorico. La cosa più interessante però è il “recipe emporter”, che ci consente di scoprire l’apporto calorico di ogni ricetta che possiamo immaginare, anche le lasagne della nonna.

Waterlogged

Spesso migliorare la nostra salute è semplice come bere un bicchiere d’acqua. Questa app serve proprio a questo. Ognuno di noi ha un quantitativo ideale di acqua necessario a mantenere il proprio benessere. Waterlogged ci aiuta a tenere traccia di quanta acqua abbiamo bevuto e quanta ne dobbiamo ancora bere durante il giorno. Questa App inoltre ci consente di fissare dei goal, qualora il nostro medico ci avesse prescritto un quantitativo particolare di liquidi da assumere giornalmente.

ShopWell

Se avete come obbiettivo quello di perdere peso, continuare a comprare schifezze può non essere una buona idea. Se però ogni volta che andate al supermercato non potete fare a meno di riempire il carrello di Hamburger e Sofficini, ShopWell potrebbe aiutarvi. Invece che inserire nel carrello quel pacco gigante di biscotti glassati, scannerizzate il codice a barre con la App, per avere decine di suggerimenti per alternative più salutari.