5 Errori di ricarica che danneggiano il nostro cellulare (e la nostra salute)

I cellulari moderni, come le macchine, sono fatti per durare sempre di più (obsoloescenza programmata a parte). Il punto debole di tutti i device però, iPhone in primis, risiede nella batteria. Si tratta sicuramente di un componente relativamente economico da sostituire, però ritrovarsi a dover ricaricare continuamente il nostro cellulare può diventare snervante dopo poco tempo.

Ecco qui cinque abitudini da abbandonare per non rischiare di danneggiare il vostro cellulare e la vostra batteria

Evita di ricaricare la batteria al 100%, e di scaricarla completamente

Le batterie al Litio, per loro natura, lavorano al meglio quando hanno una carica tra il 30% e l’80%, in questo caso la carica mantiene il Litio in una situazione ottimale, senza rischiare di danneggiarlo. La cosa ideale sarebbe quella di fare tante piccole ricariche durante l’arco della giornata, in modo mantenere costantemente la batteria all’interno del range consigliato. Ricaricare il cellulare la notte mentre dormite quindi, può non essere una buona idea, a meno che non puntiate la sveglia nel cuore della notte per staccare il cellulare dalla presa.

Togli il cellulare dalla custodia mentre lo ricarichi

Uno dei fattori che danneggia maggiormente il nostro device è proprio il caldo: aumenta l’usura dei contatti, consuma le resistenze ed in generale fa funzionare tutto molto peggio, anche a livello software. Le custodie più resistenti, in primis quelle in silicone, sono dei veri e propri “maglioni” per il vostro cellulare, impedendogli di disperdere il calore in maniera naturale. Se questo può non essere un problema durante il normale utilizzo, può diventarlo facilmente nel momento in cui lo attaccate al caricatore. Ricordatevi che i cellulari sono testati e certificati per il funzionamento senza custodia, alterare il meno possibile la gestione del calore invece è compito di chi realizza la protezione, ma nessuno si preoccupa di verificare che gli standard siano rispettati.

Usa sempre Caricatori originali

I negozi cinesi stanno diventando ovunque sempre più numerosi, e sempre più frequenti sono le notizie che riportano di caricatori esplosi o incendiati, soprattutto quando vengono lasciati attaccati alla presa, senza che il cellulare vi sia attaccato. Nel dubbio, ricordati sempre di staccare il caricatore dal muro.

Evita la ricarica Wireless

Purtroppo, anche se sempre più diffusa, la ricarica wireless non è ancora tecnologicamente matura al punto da essere efficace e al contempo sicura: è lenta, scalda moltissimo, è instabile ed i suoi impulsi sono potenzialmente in grado di rovinare la batteria, soprattutto se utilizzate un adattatore ed il vostro cellulare non è stato progettato per questo sistema; in più i dock producono onde elettromagnetiche che possono influire negativamente sulla vostra salute, soprattutto se li tenete sul comodino vicino al letto.

Tieni il telefono carico anche se non lo usi

La dispersione dei contatti consuma la vostra batteria molto lentamente, anche se non utilizzate il cellulare. Se avete due cellulari e ne volete abbandonare uno in un cassetto, da utilizzare solo nelle emergenze, ricordate, almeno una volta al mese, di controllare lo stato della batteria; l’ideale è conservarla intorno al 50%.