I 5 problemi più frequenti che troverete con Samsung Galaxy S8 ed S7: occhio a Nougat 7.1.1

Il Samsung Galaxy S7 riceverà direttamente l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat 7.1.1, così come il Samsung Galaxy S8 dovrebbe essere presentato a New York nel mese di aprile con la medesima versione del robottino verde. Per molti sarà senza ombra di dubbio una notizia positiva, ma allo stesso tempo va sottolineato che sul web si vocifera di alcuni bug legati in modo stretto proprio ad Android 7.1.1. Cinque in particolare, che oggi proveremo ad analizzare.

In primo luogo, alcuni tra i bug segnalati in questi giorni da chi sta testando apposite beta con i Google Pixel e Google Pixel XL hanno fatto emergere non pochi problemi di connettività. A partire da quella WiFi, fino ad arrivare al Bluetooth. A completare il quadro, in questo particolare contesto, abbiamo anche delle segnalazioni riguardanti la più generica ricezione del segnale, oltre a quelli incentrati sul cattivo funzionamento per l’hotspot.

In seconda istanza, potrebbe essere necessaria in casa Google una riflessione a proposito degli impuntamenti improvvisi, che in molti si sarebbero aspettati con la primissima versione di Nougat, ma a quanto pare trapelati sono tramite Android 7.1.1. Le terza questione riguarda invece comparti specifici, come quello dell’audio e della fotocamera: in entrambi i casi, infatti, il corretto utilizzo non pare essere così costante.

Chiudiamo la panoramica di oggi, che investe anche smartphone come i vari Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S6, con alcune denunce riguardanti il cattivo funzionamento del touchscreen insieme all’aggiornamento Nougat 7.1.1, oltre all’arresto improvviso di alcune applicazioni. Il tutto è stato riportato anche da Gottabemobile. La speranza è che in casa Samsung ci siano tutte le valutazioni del caso prima di rendere disponibile per tutti un aggiornamento che non si presenta nel migliore dei modi.