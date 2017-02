6 App ultra specializzate per trovare l’anima gemella

Vi siete appena accorti che mancano 5 giorni a San Valentino e voi siete anche quest’anno senza ragazza? Siete tristissimi e non volete rassegnarvi a dover aspettare un altro anno per festeggiare l’appuntamento più romantico del mondo? Non preoccupatevi, noi di FocusTech abbiamo deciso di darvi una mano e selezionare le migliori App di Dating disponibili per San Valentino.

Non abbiamo scelto le app più famose come Tinder, o più efficaci come Happn, e non abbiamo neanche pensato ad app specializzate tipo Grindr. Nossignore, se volete trovare velocemente una fidanzata avete bisogno di trovare qualcuno che ha i vostri stessi interessi, e che abbia di sicuro qualcosa da condividere con voi.

Ecco allora la nostra lista di App e Wep App di dating per Android ed iPhone, ultra specializzate, per darvi la certezza di trovare davvero qualcuno che vi somigli, nel bene e nel male.

Bristlr

Cominciamo con una soluzione per tutti gli hipster, i taglialegna e i fan di babbo natale. Bristlr è una app che connette chi ha la barba con chi ha voglia di stropicciare barbe. Poi nel caso potete anche fidanzarvi.

Twindog

Avete un cane? Sapete usare Tinder? Questa app è la soluzione ideale per chi non vuole rimanere single, sia che siate voi, il vostro cane, o entrambi. Avete presente la carica dei 101?

Farmers Only

Se avete bisogno di una App che misuri le distanze tra voi ed i vostri match in ettari, e che vi consenta di gestire i vostri appuntamenti in base a come va il raccolto, questa è la web app per voi. “City folks just don’t get it!”

Visita Farmers Only

Salad Match

Nato in origine per connettere i clienti di una tavola fredda, Salad Match è diventato virale ed ha attirato iscritti da tutto il mondo. Questa App è la soluzione ideale per selezionare solo ed esclusivamente amanti di insalata. Che insomma, nella vita ci sono priorità.

Gluten-Free Singles

Vi conoscete, vi piacete, uscite e vi porta a mangiare una pizza. E voi siete celiaca. Con questa web app, se anche non doveste mangiare insalata, eviterete qualsiasi carboidrato molesto, e smetterete di rovinarvi le vostre cene romantiche.

Visita gluten Free Dating

Clown Dating

Al motto di “tutti amano i clown, lascia che un clown ami te”, ecco un sito dedicato a trovare la vostra anima gemella, purché abbia il naso rosso e i pantaloni bracaloni.

Visita Clown Dating

Millionare Match

Siete ricchissimi, e non dovreste avere problemi a trovare compagnia. Se però state cercando un’anima gemella ricca quanto voi, questa è la web app giusta per fare romantici giri sul vostro yacht, e lussuriose gite con il jet privato.

Visita Milionaire Match

The Ugly Bug Ball

Ok guardiamo in faccia la realtà: siete brutti. Questo non vuol dire che dobbiate rinunciare ad una vita sentimentale serena. Ecco qui la web app per voi, dove l’importante è essere belli dentro (e puliti fuori).

Visita The Ugly Bug Ball