8 cose che vogliamo dal Samsung Galaxy Note 8: miglior video anteprima sul phablet

Il 2017 non dovrà essere solo l’anno del Samsung Galaxy S8 per il produttore coreano, considerando il fatto che in tanti si aspettano di toccare con mano un Samsung Galaxy Note 8 dalle caratteristiche super, come noterete dal video di oggi. A maggior ragione, dopo il fallimento clamoroso del Note 7 ed il relativo ritiro dal mercato del device presentato la scorsa estate, l’azienda è chiamata a dare un segnale fortissimo ai propri utenti e al pubblico. Del resto, in tanti in giro per il mondo in questi anni hanno deciso di legarsi principalmente proprio alla famiglia dei Note.

In queste ore, ad esempio, sta facendo il giro del web un filmato che mette in evidenza almeno otto cose che gli utenti si aspettano dal nuovo Samsung Galaxy Note 8, considerando il fatto che l’ultimo Note ufficialmente distribuito in Italia e nel resto d’Europa è stato addirittura il Samsung Galaxy Note 4 (a quanto pare escluso dalla lista degli smartphone che riceveranno Android Nougat). In primo luogo, ovviamente, si pretendono standard di sicurezza mai visti dopo quanto capitato con il Note 7.

In secondo luogo, anche per dare una risposta ai competitor, il lancio ufficiale del Samsung Galaxy Note 8 dovrà avvenire entro e non oltre settembre. Il terzo punto si riferisce poi al processore, come sempre elemento fondamentale per i Galaxy di fascia alta. A tal proposito ci si aspetta l’adozione quantomeno dello Snapdragon 835. Il quarto elemento si concentra sulla fotocamera, con relativa adozione della dual camera in grado di registrare video anche in 4K.

Passando al display, il Samsung Galaxy Note 8 dovrà necessariamente puntare su uno schermo 4K da 5.7 pollici. Necessario anche un passo in avanti sul fronte storage, a partire dall’adozione di 6 GB di memoria RAM. Lecito attendersi uno scanner dell’iride nettamente più evoluto rispetto a quello del Note 7, osservato per pochissime settimane, fino ad arrivare ad un prezzo più basso del predecessore per compensare il danno del 2016. Insomma, arrivati a questo punto possiamo solo lasciarvi al video che ci mostra una serie di aspetti interessanti riguardanti il prossimo Samsung Galaxy Note 8.