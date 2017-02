9 App per iPhone gratis, ma solo per poco tempo

Una delle cose che apprezzo di più del fatto di avere un iPhone è l’App gratis che, ogni settimana, viene suggerita dall’App Store; quello che però non sanno tutti è che le App Gratis sullo store sono tantissime, ma non sempre riusciamo a scoprirlo per tempo. Ecco quindi che vi segnaliamo le più interessanti di questi giorni.

Mancam

Ottima applicazione che consente di accedere manualmente a tutte le impostazioni possibili della nostra fotocamera. Se state pensando di comprare una reflex, oppure avete sempre sognato di poter avere la vostra macchina fotografica sempre in tasca, questa è la soluzione ideale.

Pokemap con Scanner Radar

Per chi gioca ancora a PokemonGo questa è un’ottima notizia, si tratta di un’App utilissima per trovare tutti i Pokemon rari che avete nelle vicinanze.

Fotomed

Se siete persone ansiose Internet è l’ultimo posto dove cercare informazioni riguardo a malattie e problemi di salute. Qualsiasi sintomo andiate a ricercare infatti, si risolverà inequivocabilmente in una sentenza di morte certa, a medio o breve termine.

Fotomed è, al contrario, una delle poche risorse che aiuta a valutare seriamente qualsiasi problema medico, semplicemente dandovi la possibilità di paragonare più foto illustrative di particolari sintomi, ed al contempo vi aiuta a tenere traccia delle evoluzioni di una vostra patologia. Un esempio pratico è quello di valutare l’andamento di una cura per l’acne, oppure la dimensione di un neo.

True Visage

Semplicemente la migliore App per utilizzare la vostra camera iPhone come uno specchio.

Cleaner Pro

Splendida app per gestire la vostra rubrica, non una brutta copia di quella di default, ma un vero e proprio CRM, a vostra disposizione gratis (normalmente costerebbe 4$).

Alcune delle tantissime funzioni di Cleaner Pro sono:

Pulizia dei contatti dupplicati

Rimozione dei contatti non validi (senza telefono o senza nome)

Backup

Ricerca avanzata

Segnalazione dei contatti che compiono gli anni a breve

Ricerca dei contatti in base alla data di memorizzazione

Una app irrinunciabile, provatela e non potrete più farne a meno

Wakerapper

Semplice App che funziona da sveglia. Ha una funzione molto comoda che vi consiglia l’orario ottimale in cui svegliarvi in base ai cicli R.E.M., in modo da ottenere il massimo dal vostro sonno.

Molte altre sceglie digitali hanno questa funzione, ma Wakerapper è l’unica ad avere il calcolo anche per i pisolini pomeridiani.

YoWindow Weather

Simpatica App di meteo, con sfondi tematizzati in base alla stagione ed al tempo atmosferico. Insomma se prima dovevate guardare fuori dalla finestra per deprimervi con la pioggia del sabato pomeriggio, adesso vi basterà guardare il cellulare.

Expresser

Efficace collezione di Meme da usare come Emoji. Una App Meme Emoji insomma. Sono sicuro che la stavate aspettando con ansia. E no, il “Negro di Whatsapp” almeno qui non c’è.

Wood Stacker

Gioco molto semplice che richiede di impilare pezzi di legno. Se ogni estate amate impilare la legna per l’inverno, adesso potete farlo anche sul vostro iPhone.

Si tratta in realtà di una versione del più famoso “Stack“, rivista con un look più adatto agli amanti della natura che dei gradienti.