Acer Spin 1: il nuovo convertibile Windows arriva in Italia a luglio

Il mercato dei convertibili è uno dei più ricchi di opportunità in questo momento. Notebook e tablet mostrano segni di cedimento da un bel po’, i convertibili invece si sono ritagliati un proprio spazio ed è proprio questa l’area di manovra di Acer Spin 1. Il noto brand tecnologico è molto attivo negli ultimi giorni, ieri la presentazione ufficiale di Nitro 5, insieme a lui è arrivato anche un dispositivo buono per tutte le tasche.

Acer pensa a un grande pubblico con questo device pratico, leggero ed economico. Schermo UPS da 11.6 pollici FHD Touch, processori Intel Celeron e Pentium Kady Lake. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche tecniche di Acer Spin 1, un convertibile che potrebbe riscuotere un grande successo.

Acer Spin 1, il convertibile per tutti

Un dispositivo piuttosto economico ma in grado di aiutare l’utente in tutte le sfide quotidiane. Spin 1 può essere utilizzato come notebook, ma ha assi nella manica che potrebbero renderlo appetibile per un pubblico molto amplio. Abbiamo detto del display Full HD, touch per consentire un utilizzo in stile tablet, supportato anche Windows Ink tramite l’Acer Active Stylus, pen venduta separatamente.

14 millimetri, tanto misura lo chassis di metallo di questo device, la cerniera di Acer Spin 1 gli consente un giro completo del display, le possibilità di utilizzo sono praticamente infinite. 1.25 kg, peso piuttosto contenuto, RAM DDRL da 4GB, memoria interna disponibile in tre tagli: 128, 64 e 32 GB.

Non solo notebook, come abbiamo detto, sono altre quattro le modalità disponibili: tenda, display e tablet. Capitolo autonomia, secondo Acer il dispositivo può resistere fino a otto ore, ma non viene specificata la modalità d’utilizzo e dunque questo dato non risulta chiaro. Windows 10 installato, ovviamente piena compatibilità con tutte le gesture del sistema operativo made in Redmond.

Passando alla connettività, Wi-Fi 802.11aC 2×2, una porta USB 2.0, una USB 3.1, un ingresso HDMI e un card reader. Concludiamo con il prezzo, argomento sempre caldo. Acer Spin 1 sarà disponibile nel nostro paese da luglio, si parte da 399 euro per il modello base.

