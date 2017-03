ADSL e Fibra Ottica: le migliori offerte di Marzo 2017

Sei alla ricerca delle offerte ADSL e Fibra Ottica più convenienti? Il mese di Marzo 2017 offre un’ampia varietà di scelta e la tariffa più adatta alle tue esigenze, sia per L’ADSL che per le nuove connessioni in Fibra ultra veloci. Scopriamo insieme che cosa ci riservano gli operatori per il mercato residenziale.

Offerte TIM ADSL e Fibra Ottica

TIM propone l’offerta Internet Senza Limiti in promozione a €22.90 ogni 4 settimane fino al prossimo 26 Marzo 2017. L’offerta non è soggetta a costi di attivazione e comprende navigazione illimitata 7 Mega in download e telefonate incluse a 0 centesimi al minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con scatto alla risposta di 16.13 centesimi.

Sempre incluse nel bundle troviamo 60 minuti di chiamate non cumulabili ogni 4 settimane verso tutti i telefoni fissi e mobili internazionali.

Se cerchi un’offerta che offra un maggior limite di banda, invece, ti puoi affidare alla promozione TIM Smart Casa, che al costo di €29.90 (per il primo anno, poi €39.90) ogni 4 settimane offre Internet illimitato 20 Mega, chiamate illimitate senza scatto alla risposta e servizio TIM Vision incluso nel prezzo. Il contributo di attivazione è in promozione gratuita ed è previsto il nuovo Smart Modem WiFi in comodato d’uso a €3.90 ogni 4 settimane per 48 rinnovi.

Per le connessioni in Fibra, invece, consigliamo l’offerta TIM Smart Fibra che offre in bundle le chiamate illimitate con scatto alla risposta di 19 centesimi ed Internet fino a 300Mbps al costo di €29.90 per i primi 12 mesi (dopo €39.90) e TIM Vision. L’attivazione è gratuita.

Offerte Wind Infostrada ADSL e Fibra Ottica

Con Infostrada, invece, possiamo avere l’offerta Easy Internet in promozione a €16.95 per un anno, con inclusi 25GB di ADSL ogni 4 settimane alla velocità di 20 Mega in download ed 1 Mega in upload. Incluse nel prezzo, inoltre, troviamo anche le chiamate a 0 centesimi al minuto con previsto scatto alla risposta da 18.15 centesimi verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa occidentale, Usa e Canada. L’adesione all’offerta è gratuita se effettuata online.

Per la Fibra Ottica, invece, vi è l’imperdibile offerta Absolute Fibra in promozione a €19.95 per un anno e con incluso Modem Router Premium Fritzbox 7490 (valore commerciale: oltre €200). L’offerta prevede navigazione illimitata in Fibra fino a 100 Mega e telefonate a 0 centesimi al minuto verso tutti. Le condizioni si applicano solo per attivazioni online.

Offerte Fastweb ADSL e Fibra Ottica

Fastweb conta su offerte davvero vantaggiose su profili Flat, ovvero senza una soglia stabilita di consumi mensili. Al costo di €25 ogni 28 giorni per i primi 12 mesi (dopo €39 ogni 4 settimane), Fastweb Super Jet offre Internet Illimitato fino a 20 Mega su sistemi ADSL o 30 Mega su connessioni in Fibra Ottica (fino a 200Mbps con opzione UltraFibra gratis per i primi 12 mesi). Le chiamate verso fissi e mobili nazionali sono gratuite ed incluse nel prezzo. In questo caso non si andrà a pagare nemmeno lo scatto alla risposta ed il modem FastGate è incluso nel prezzo, così come l’attivazione.

Offerte Vodafone ADSL e Fibra Ottica

Con Vodafone, invece, avremo le tariffe Super ADSL Family e IperFibra Family. Con Super ADSL Family avremo internet illimitato senza limiti con connessioni fino a 20 Mega in download al costo di €30 al mese. Con la tariffa IperFibra Family, invece, si sarà in grado di raggiungere la soglia di 1Gbps nelle zone coperte dal servizio. Incluse nel prezzo troviamo anche le chiamate illimitate verso numerazioni nazionali ed internazionali fisse e mobili .

Vodafone, inoltre, regala una SIM dati con incluso 1GB di traffico ogni 4 settimane per la navigazione fuori casa, a fronte di un contributo di attivazione di €4 ogni 4 settimane per i primi 48 rinnovi.

Quale tra queste offerte soddisfa le tue esigenze? Hai trovato proposte migliori? Segnalacele lasciandoci un tuo commento.

LEGGI ANCHE: TIM: novità, offerte, promozioni per tutti e winback con 1.000minuti/5GB Internet a €7 [Marzo 2017]