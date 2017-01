Aggiornamento Asus Zenfone Max (ZC550KL) rilasciato: ecco cosa è stato risolto

Se possedete il buon e caro Asus Zenfone Max (ZC550KL), il post odierno fa sicuramente al caso vostro.

Entrando nello specifico, dopo aver di recente ufficialmente provveduto ad aggiornare lo Zenfone 3 e Zenfone 2 (ZE550ML/ZE551ML), l’importante compagnia taiwanese Asus da qualche ora ha iniziato in via ufficiale il rilascio di un nuovo update per quanto riguarda dunque lo Zenfone Max ZC550KL, andando ad aggiornare differenti applicazioni di sistema e sopratutto a risolvere qualche problematica critica inerente la connessione di tipo LTE.

Il nuovo aggiornamento distribuito da Asus, è in fase di rilascio tramite la consueta modalità OTA da qualche ora, e porterà di conseguenza il device alla versione seguente: 13.8.26.80.

Ecco il mini changelog:

Finalmente è stato risolto il problema che causava disconnessioni casuali alla rete LTE;

Sono state aggiornate diverse applicazioni;

Introdotto anche il supporto alle telefonate di emergenza in india.

In conclusione, con il rilascio già avviato da qualche ora, vi invitiamo caldamente quindi a dare uno sguardo voi stesso sui propri Zenfone Max tramite le impostazioni, immediatamente sotto la dicitura aggiornamenti di sistema.