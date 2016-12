Aggiornamento d’emergenza per Samsung Galaxy S7 e Note 4: ecco a cosa serve

Novità importanti quelle che emergono direttamente dal mondo Samsung in queste ore, in particolare per coloro che sono in possesso di smartphone come i vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy Note 4. Secondo quanto trapelato in Rete oggi 23 dicembre, infatti, i due device pare stiano ricevendo un doppio aggiornamento, grazie al quale potrebbe essere stato risolto un grave problema che stava pregiudicando il corretto utilizzo di un servizio estremamente importante.

Stiamo parlando di Samsung Cloud, considerando il fatto che in tanti, negli ultimi giorni, hanno messo in evidenza un errore del server, che a conti fatti ha impedito qualsiasi tentativo di sincronizzazione o backup dei dati personali. Ebbene, secondo le notizie trapelate oggi pare che il problema sia stato risolto in via definitiva attraverso un aggiornamento che dovrebbe avere un peso addirittura inferiore ai 10 MB. Nelle prossime ore, tutti i possessori di un Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy Note 4 dovrebbero ricevere una notifica in questo senso.

Considerando il fatto che l’aggiornamento in questione sia stato pensato esclusivamente per il bug in questione, dunque, non è lecito attendersi ulteriori funzionalità per i due smartphone, anche perché il peso è talmente ridotto da escludere a priori qualsiasi altro intervento da parte del brand coreano. Insomma, non aspettatevi rivoluzioni dopo aver scaricato l’upgrade, avendo il pacchetto software una precisa ragion d’essere. Almeno secondo Androidgalaxys.

Staremo a vedere nel corso delle prossime ore quali saranno i primi feedback da parte degli utenti, ma la situazione appare già ora abbastanza chiara e si attendono conferme da chi dispone di un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy Note 4. E voi in questi giorni avete riscontrato problemi con Samsung Cloud? In quel caso l’aggiornamento vi tornerà decisamente utile secondo le ultime notizie.