Aggiornamento Galaxy A3 2015: arrivano le patch di sicurezza di dicembre

Se possedete uno smartphone Samsung Galaxy A3 2015, siete nel posto giusto. Da qualche ora, infatti, risulta essere in fase di distribuzione un aggiornamento per il device dell’azienda coreana, che va ad introdurre le patch di sicurezza di dicembre.

Bisogna sottolineare che le primissime segnalazioni in merito provengono dall’Olanda, in particolare dall’affidabilissimo sito GalaxyClub.nl, ma abbiamo qualche riscontro importante anche per quanto riguarda altri paesi Europei, ovvero: Spagna, Grecia e Germania – il che fa sperare in un rilascio veloce anche nel nostro paese.

La versione del firmware è la seguente: A300FUXXS1CPL1, ed è importante evidenziare che è ancora basata sulla piattaforma operativa Android Marshmallow versione 6.0. Oltre al rilascio delle patch di sicurezza di dicembre targate Google, il nuovo update va a correggere qualche bug fix ed a migliore in generale le prestazioni del Samsung Galaxy A3 2015.

