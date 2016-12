Aggiornamento Galaxy Note 4: arrivano le patch di dicembre

Se possedete il buon e caro phablet Android Galaxy Note 4 della casa produttrice Samsung, vi consigliamo vivamente di dare uno sguardo a quest’articolo.

Entrando nel succo del discorso, da qualche ora a questa parte, l’importante casa produttrice coreana Samsung ha ufficialmente iniziato la distribuzione di un nuovo update software per quanto riguarda quindi l’ultimissimo dispositivo appartenente alla serie Note commercializzato in Europa, il Note 4, introducendo oltre ai consueti bug fix e miglioramenti in termini di performance anche le ultime patch di sicurezza aggiornate a questo mese di dicembre.

Il nuovo update divulgato dal produttore coreano, in fase di rilascio grazie alla tradizionale modalità OTA su qualche Note di quarta generazione presente sul territorio europeo, porterà dunque l’amatissimo phablet Android di Samsung alla seguente versione: XXU1DPL2 con patch di sicurezza dell’1 Dicembre 2016.

Infine, prima di lasciarvi andare, vi lasciamo qui sotto tutti i link da dove è fattibile effettuare il download del firmware completo che possono essere flashati con ODIN disponibili per i Note 4 no Brand Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca.