Nonostante al debutto del nuovo top di gamma Galaxy S8 di casa Samsung manchino poche settimane, l’azienda prosegue ad aggiornare i propri smartphone ormai datati. Questa volta è il caso del Galaxy S5, che da qualche ora ha ufficialmente ricevuto le patch di sicurezza dello scorso mese di febbraio.

L’update in fase di distribuzione su Galaxy S5 porta il firmware alla versione XXS1CQB5 e ha un peso complessivo di 127,39MB. Oltre alle consuete patch di sicurezza, questo update divulgato dal produttore coreano porta i consueti miglioramenti di stabilità e rapidità.

L’aggiornamento è in fase di rilascio per i Galaxy S5 presenti sul territorio europeo – no brand e brand Vodafone -. Date uno sguardo voi stessi direttamente dalle impostazioni del device nel caso in cui il nuovo firmware fosse già disponibile all’installazione.

