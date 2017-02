La casa produttrice Samsung non solo sta lavorando sodo al suo nuovo top di gamma Galaxy S8, ma prosegue senza freni nel rilascio di aggiornamenti importanti per tutti i suoi dispositivi presenti in commercio e da qualche ora è toccato al Galaxy S5 Plus modello SM-G901F.

Siamo davanti all‘aggiornamento che va ad introdurre nello smartphone dell’azienda coreana le patch di sicurezza dello scorso mese di gennaio, che comprende ben 67 correzioni per mano degli sviluppatori di Google e 28 migliorie grazie al duro lavoro svolto dal team del produttore coreano.

L’update porta il firmware del Samsung Galaxy S5 Plus alla versione seguente: XXS1CAQ7 e risulta già essere in fase di rilascio tramite la consueta modalità OTA. A breve, inoltre, il medesimo aggiornamento potrebbe sbarcare anche sul Galaxy S5 Neo. Vi terremo aggiornati.