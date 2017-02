Dopo un’attesa durata più del previsto, da qualche ora la casa produttrice Samsung ha avviato ufficialmente il rilascio di un nuovo aggiornamento sul territorio turco per gli ultimi suoi top di gamma, Galaxy S7 e S7 Edge, implementando, oltre alla nuova piattaforma operativa Nougat 7.0, anche le ultimissime patch di febbraio.

Entrando nello specifico, l’aggiornamento, che arriva dopo differenti update per qualche terminale non proprio recente come Galaxy A8, J7 Prime, S6 e S6 Edge, risulta essere in fase di rilascio tramite la classica modalità OTA, e porterà dunque gli attuali dispositivi di punta del produttore rispettivamente alla build seguente: G935FXXU1DQB7 e G930FXXU1DQB7.

Il nuovo firmware in fase di distribuzione, con data 2 febbraio e in versione no brand Turchia, è già disponibile per download ed installazione tramite il popolarissimo programma Odin.

