Honor, nel corso delle ultime ore, spiazzando tutti quanti ha rilasciato un nuovo aggiornamento che consente di aumentare vistosamente l’autonomia riducendone il consumo energetico. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la durata della batteria di Honor 8 con l’arrivo del nuovo sistema Nougat è drasticamente calata.

Il nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione tramite la consueta modalità OTA con versione software FRD-L09C432B380 e il pacchetto ha un peso complessivo pari a 420MB, per tale motivazione vi consigliamo vivamente di effettuare il tutto solo ed esclusivamente se connessi ad una rete WI-FI.

Non ci sono particolari funzionalità, ma l’update prevalentemente va a diminuire il consumo energetico in modo da offrire un’autonomia maggiore, a migliorare la stabilità e performance di sistema per processi più facili e ad implementare le patch di sicurezza del mese di gennaio 2017.

LEGGI ANCHE: Honor presenterà un nuovo dispositivo durante il mese Aprile

L‘aggiornamento rilasciato da Honor per i dispositivi italiani e open market è in fase di distribuzione graduale, per questo nel giro di qualche ora esagerando un paio di giorni sarà vostro; non preoccupatevi se per il momento ancora non vi è arrivata nessuna notifica.