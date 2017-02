by Giovanni Donato

Dopo una lunga e snervante attesa l’aggiornamento a Marshmallow versione 6.0 è in fase di distribuzione, finalmente, anche per i P8 lite di Huawei italiani a marchio TIM, a distanza di quasi un anno dal rilascio, per i device open market.

La patch risulta essere in fase di rilascio tramite la consueta modalità OTA per tutti i P8 Lite compatibili, ovvero quelli del gestore di telefonia mobile TIM, e ha un peso di 1.25GB, per questo è consigliato effettuarne il download solo ed esclusivamente se connessi ad una rete WI-FI.

Oltre ad Android Marshmallow, questo nuovo aggiornamento rilasciato da Huawei porta sul P8 Lite l’interfaccia proprietaria EMUI 4.0 e la seguente versione software: ALE-L21C55B583.

Quanti di voi hanno già scaricato sul proprio P8 Lite a marchio TIM il sistema Marshmallow? Fatecelo sapere con un commento.

