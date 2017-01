Purtroppo, nonostante l’aggiornamento iOS 10.2.1, la casa produttrice californiana Apple non è riuscita ancora a correggere il fastidiosissimo bug che fa spegnere qualche iPhone, quando la batteria scende vicino al 30%.

Questo genere di problematiche sono state riscontrate da diversi utenti sui propri iPhone anche con iOS 10.1, escludendo i nuovi top di gamma iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Moltissimi gli utenti che hanno prontamente segnalato il problema: il melafonino si spegne da solo quando la batteria giunge al 30% di carica. In casi più drastici, la percentuale precipita da 30 a 1, per poi tornare al 30% quando l’iPhone viene collegato al caricabatterie.

Il produttore californiano per il momento non è riuscito ancora a riconoscere pubblicamente questo fastidioso problema che sta facendo innervosire e non poco i fan della compagnia, dunque per ora non sappiamo se verrà corretto e sopratutto quando. Non ci resta che aspettare notizie in merito. Restate sintonizzati.