by Giovanni Donato





Il brand cinese Huawei da qualche ora ha ufficialmente iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il suo ottimo smartphone Mate 9 iniziando dal territorio americano, dove risolve prevalentemente qualche problema legato a Google Voice.

Nello specifico, il rilascio proseguirà poi anche in Italia dove ci saranno piccoli miglioramenti che renderanno di gran lunga più fluida l’esperienza utente. Gli utenti americani dunque vedranno risolto un fastidioso problema che le impediva di usare tranquillamente Google Voice con le schede SIM di qualche gestore di telefonia mobile. Altri miglioramenti che riguardando i Mate 9 acquistabili sul territorio europeo, con il seguente codice: MHA-L29, riguardando in particolare migliorie alla Home, che ora funziona in maniera decisamente più fluida rispetto a prima.

Le novità non sono terminate, tra l’altro l’aggiornamento ha aggiunto una funzione che mette in risalto i nomi dei contatti nei messaggi di gruppo, rendendo più semplice l’identificazione di ogni singolo interlocutore. Sicuramente non siamo davanti ad un update cosi tanto importante ma tutto questo dimostra che Huawei tiene ad aggiornare e risolvere ogni problema di un suo smartphone.