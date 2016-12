Aggiornamento Mate 9 rilasciato: ecco le novità introdotte

Se possedete l’ottimo top di gamma Android Huawei Mate 9, il post odierno fa certamente al caso vostro. Da qualche giorno a questa parte, online sono iniziati a trapelare i primissimi dettagli inerenti ad un nuovo update dedicato proprio all’ultimo dispositivo di punta presentato dalla compagnia cinese il 3 novembre di quest’anno in un evento tenutosi a Monaco di Baviera.

Entrando nello specifico, grazie a questo nuovo aggiornamento, la build del Mate 9 di Huawei è la seguente: MHA-AL00C00B153 ed è ufficialmente disponibile tramite la classica modalità OTA con un peso pari a 278 MB.

Passando alle novità implementate a bordo del top di gamma dell’azienda cinese, troviamo in primis le patch di sicurezza di questo mese di dicembre e differenti migliorie a livello di performance del sistema. Senza dubbio la peculiarità più intrigante riguarda l’incremento dello Zoom digitale, che passa da 6X a 10 X!

In conclusione, prima di salutarci, evidenziamo che l’update dovrebbe impiegare qualche giorno per raggiungere tutti i Mate 9, e per questa motivazione vi consigliamo vivamente di dare spesso uno sguardo per controllarne la disponibilità seguendo questo preciso percorso: Impostazioni > Info dispositivo > Aggiornamenti di sistema.