La popolarissima casa produttrice cinese Lenovo, inaspettatamente, nel corso delle ultime ore ha ufficialmente rilasciato un nuovo aggiornamento per il Motorola Moto E 2015, dispositivo Android entry-level – l’ultimo della serie a marchio Motorola – che fino ad oggi è riuscito ad attirare dalla sua un buon numero di consumatori.

L’update – versione firmware 24.71.4.en.EU – oltre ad includere le patch di sicurezza del mese di dicembre 2016 include anche i miglioramenti inerenti alla velocità e stabilità di sistema.

L’aggiornamento distribuito per Motorola Moto E 2015 risulta essere in roll out nel nostro paese, per cui vi basta solamente avere pazienza e aspettare l’arrivo della consueta notifica per scaricare l’OTA.

Per chi ha fretta, potreste riuscire a forzare l’update, seguendo questo semplice percorso:

impostazioni – info sul dispositivo – aggiornamenti software.

Quanti di voi hanno già avuto la fortuna di ricevere la notifica di aggiornamento sul proprio Moto E 2015?