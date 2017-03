Dopo una lunga attesa, Lenovo ha iniziato ufficialmente il rilascio anche sul territorio europeo – Germania e Spagna per la precisione – di Android Nougat versione 7.0 per il suo Moto G4 Plus, smartphone dotato di una scheda tecnica intrigante, capace di competere con i migliori dispositivi di punta delle aziende presenti in commercio.

L’update dal peso complessivo di 1.5GB – numero di versione NPJ25.93-14 – implementa tutte quante le funzioni introdotte da Google sulla sua nuova piattaforma operativa Nougat, iniziando dal supporto per le multiwindows, nuova veste grafica delle notifiche, gestione migliorata della batteria, fino ad arrivare ai quick setting personalizzabili a proprio piacimento.

Android Nougat 7.0 dunque è in fase di distribuzione sul territorio Europeo – Germania e Spagna inizialmente -, per cui la notifica di download tramite a consueta modalità OTA è in arrivo nelle prossime ore su tutti i Lenovo Moto G4 Plus italiani.

Nel caso l’aggiornamento per un motivo o l’altro dovesse tardare, potreste cercare di forzarlo, seguendo questo semplicissimo percorso:

Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software.

Rammentiamo, in conclusione, le caratteristiche principali di questo interessante smartphone targato Lenovo:

Display touchscreen: 5,5” full HD con Gorilla Glass 3

CPU: Qualcomm Snapdragon 617 con GPU Adreno 405

RAM: 2 / 3 / 4 GB

Memoria di archiviazione: 16 / 32 / 64 GB espandibile (con microSD fino a 128 GB)

Cmera principale: 16 megapixel OmniVision PureCell Plus con pixel da 1,3 µm, f/2.0, hybrid autofocus (laser + PDAF) e registrazione video in full HD

Camera frontale: 5 megapixel OmniVision OV5693 wide angle a 84°

Batteria: 3.000 mAh con ricarica rapida (caricatore rapido incluso)

Connettività: dual SIM (micro + nano), 4G LTE con VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

