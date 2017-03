A circa un mese di distanza dal debutto in Europa dell’aggiornamento Nougat 7.0 su Moto Z Play, da qualche ora l’update dopo una lunga attesa ha raggiunto anche il territorio italiano consentendo cosi al terminale di fascia media di Lenovo di provare tutte le funzionalità della nuova piattaforma operativa di Google.

L’update porta il numero di versione NPN25.137-24-1 e implementa sul Moto Z Play del brand cinese le patch di sicurezza di gennaio 2017, dunque non recentissime. In ogni caso siamo sicuramente davanti ad una notizia più che positiva per tutti coloro che possiedono questo terminale Android, che dimostra come Lenovo aggiorni con costanza i suoi terminali maggiormente in voga.

L’update dovrebbe arrivare su tutti quanti i Lenovo Moto Z Play presenti in Italia entro qualche giorno per cui vi consigliamo di dare spesso uno sguardo alle notifiche o controllare la presenza di qualche aggiornamento direttamente nelle impostazioni.

Rammentiamo, in conclusione, la scheda tecnica principale dello smartphone:

Pannello touchscreen: 5,5″ full HD (1.080 x 1.920) Super AMOLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 625

RAM: 3 GB

Memoria interna: 32 GB espandibile tramite microSD

Fotocamera posteriore: 16 megapixel

Fotocamera anteriore: 5 megapixel

Batteria: 3.510 mAh con ricarica rapida

Spessore: 7 mm

Altro: lettore di impronte digitali, NFC

Quanti di voi hanno già avuto la fortuna di ricevere la notifica di aggiornamento sul proprio Moto Z Play?