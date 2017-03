by Giovanni Donato





Finalmente anche nel nostro paese è arrivato il momento dell‘aggiornamento Nougat per Moto G4 e G4 Plus. Da diverse ore a questa parte online si sono triplicate le segnalazioni secondo cui i terminali del brand cinese Lenovo stanno ricevendo l’ultimo sistema operativo di Google in versione 7.0.

Nello specifico, il numero di build, con esattezza, è NPJ25.94-14, e include le patch di sicurezza di dicembre 2016 – non proprio recenti. Il file dell’aggiornamento ha un peso complessivo di 1GB, per questo consigliamo di scaricarlo solo se connessi ad una rete WI-FI.

L’update, oltre alle patch di sicurezza, offre tutte le novità più importanti di Android Nougat, ovvero:

Supporto nativo al Multi finestra;

Passaggio rapido tra le applicazioni più recenti;

Grosso aggiornamento di Doze;

Nuovo sistema di notifiche;

Nuovo menu’ dei quick settings e tanto altro.

LEGGI ANCHE: Aggiornamento Moto G4 Plus Android 7.0 Nougat ufficiale in Europa!

Chi di voi ha già avuto la fortuna di ricevere Nougat sul proprio Lenovo Moto G4 o G4 Plus? Per caso avete riscontrato qualche altra importante novità? Se la risposta è si, non esitate a farcelo sapere nel box apposito ai commenti.