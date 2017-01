Aggiornamento Pokemon Go rilasciato nelle ultime ore, serve veramente?

Come molti di voi sapranno, il gioco più scaricato del 2016 e discusso è stato l’amatissimo Pokemon Go, il successo ottenuto da quest’ultimo è stato a dir poco impressionante, un qualcosa che neanche gli sviluppatori si sarebbero mai aspettati di ottenere.

Entrando nello specifico, mentre Pokemon Go continua a far lievitare il proprio bacino di utenti, nelle ultime ore ha ufficialmente ricevuto un nuovo update, a diverse settimane dall’ultimo, passando cosi alla versione 0.53.1. Le novità, tuttavia, bisogna evidenziare che sono veramente poco e neanche cosi tanto interessanti, eccole:

E’ stato modificato il calcolo della distanza per riflettere meglio il drift – scostamento del GPS;

Risolti piccolissimi problemi di testo.

Queste appena riportate sono le uniche due novità che sono state aggiunte dal nuovo aggiornamento rilasciato per Pokemon Go, dunque dimenticatevi assolutamente, per l’ennesima volta, gli scambi, i leggendari e tutto ciò che ormai attendete da parecchio tempo. L’update si può scaricare dal Play Store di Google.

Delusi da questo nuovo aggiornamento? Vi aspettavate di più? Ogni vostra impressione fatecela sapere nel box dei commenti. Alla prossima cari lettori di Focustech.