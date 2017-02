Aggiornamento PS4: tante novità nel firmware 4.50

Il 2016 è stato un grande anno per il mondo Playstation, 9.7 milioni di unità vendute nell’ultimo trimestre, arrivando a 60 milioni di macchine nel complesso. Un risultato notevole, che conferma l’intenzione da parte di Sony di investire senza stare a crogiolarsi sui successi già ottenuti. Non dimentichiamo il cospicuo restyling della linea console con PS4 Slim e PS4 Pro, due macchine differenti per estetica e potenza.

Con PS4 Pro Sony intende puntare già verso la prossima generazione videoludica, il supporto 4K è elemento fondamentale di questo device, ma non dimentichiamoci PS VR, visore per la realtà virtuale che sarà sicuro protagonista dei prossimi mesi. Aggiornamento PS4 sul lato hardware, ma anche sul lato software. Parliamo deò firmware 4.5, un update di grande importanza che riguarderà entrambe le macchine di casa Sony. Scopriamo insieme quali sorprese ci riserva.

Importante aggiornamento PS4 e PS4 Pro

I dati di vendita incoraggiano Sony a proseguire sulla strada dell’innovazione, la casa giapponese regala un nuovo firmware ai propri utenti. Questo aggiornamento non è ancora disponibile per tutti, comunque possiamo già elencare alcuni caratteristiche che ne fanno un update molto prezioso.

Cominciamo dal supporto per Hard Disk esterni, una possibilità richiesta lungamente dagli utenti e finalmente disponibile grazie al firmware 4.50. Sarà possibile scaricare contenuti multimediali, wallpapers e altri file dall’unità di memoria esterna, in modo da personalizzare la propria console e renderla ancora più versatile.

LEGGI ANCHE PlayStation 4 Pro, alcuni giochi vanno meglio su PS4

Aggiornamento PS4 che cambia anche il Quick Menu e la sezione relativa alle notifiche, ogni avviso sarà ora visibile tramite una singola lista. Scelta volta e rendere più immediata l’esperienza d’uso, in effetti la visualizzazione del menù risultava poco intuitiva per molti utenti. Un upgrade sostanziale, quello rappresentato da questo aggiornamento, e le sorprese non finiscono qua.

LEGGI ANCHE PS4 regina di Natale: è la console più venduta a dicembre negli Usa

Abbiamo parlato di Playstation VR e, grazie al visore di casa Sony, sarà prossimamente possibile la visualizzazione di Blue-Ray 3D. Un passo avanti per quanto riguarda la fruizione di contenuti multimediali. Al momento solo alcuni possono provare queste nuove funzioni in versione beta, entro un paio di settimane dovrebbe esserci la release definitiva.