Aggiornamento Samsung Galaxy Tab S2 da 8 pollici rilasciato: ecco le patch di dicembre

Se possedete il buon e caro tablet Android Galaxy Tab S2 da 8 pollici della casa produttrice Samsung, l’articolo odierno fa sicuramente al caso vostro.

Entrando nello specifico, nel corso di queste ultime ore la compagnia coreana ha ufficialmente iniziato la distribuzione sul territorio europeo delle patch di dicembre, oltre che su Galaxy S5 e Note di quinta generazione, anche sulla popolarissima tavoletta digitale Galaxy Tab S2 da 8 pollici modello SM-719 in versione no brand – siamo sicuri che tra non molto l’update verrà rilasciato anche sui tablet brandizzati.

Concentrandoci sull’aggiornamento, quest’ultimo si limita a migliorare la rapidità e stabilità del sistema oltre che a correggere qualche bug presente sul firmware precedente.

L’aggiornamento distribuito da Samsung è in fase di rilascio anche nel nostro paese, per cui entro qualche giorno sul vostro caro e amato Galaxy Tab S2 dovreste ricevere la notifica grazie alla classica modalità OTA.

LEGGI ANCHE: Galaxy Note 7: ecco l’update che blocca la ricarica

In conclusione, per rinfrescarsi un po’ la memoria, rammentiamo che il tablet del produttore coreano è dotato di un pannello touchscreen QHD, un processore Snapdragon 652 di casa Qualcomm octa-core, un quantitativo di memoria RAM pari a 3GB e uno storage di 32GB espandibile via microSD.