La casa produttrice Sony, anticipato le mosse delle altre aziende, ed ha ufficialmente rilasciato due nuovissimi firmware con al proprio interno le patch di sicurezza di febbraio, per quattro suoi popolari terminali. Evidenziamo fin da subito che non sono state implementate novità particolari nei nuovi firmware che oltre alle nuove patch dovrebbero includere i consueti miglioramenti di sistema e tradizionali bugfix.

Iniziando dai Sony Xperia X e Sony Xperia X Compact, quest’ultimi hanno avuto modo di ricevere il firmware seguente: 34.2.A.0.311. Passando invece all’Xperia XZ e Xperia X Performance, troviamo il firmware 39.2.A.0.417 con all’interno le patch di sicurezza di Google del primo febbraio.

Per una volta bisogna applaudire in massa il colosso giapponese che si è dimostrato tempestivo nel rilasciare le nuove patch di sicurezza per i suoi smartphone.