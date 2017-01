Aggiornamento WhatsApp: ora è possibile modificare i messaggi appena inviati

Un aggiornamento molto importante per quanto riguarda Whatsapp è stato rilasciato nel corso delle ultime ore. La novità implementata riguarda la modifica dei messaggi appena inviati.

La nuova funzione, che consente di modificare i messaggi anche dopo essere stati inviati, risulta essere ancora in fase di test, ed è per questo motivo che attualmente non è disponibile per tutti gli utenti, ma solo per coloro che hanno accesso alla versione Beta (quella di test appunto).

Ne torniamo a discutere dopo qualche settimana per il semplice motivo che con l’ultima versione beta di Whatsapp, la funzione è stata migliorata notevolmente e al tempo stesso potenziata tramite l’aggiunta di una nuova opzione, che farà felicissimi tutti gli utenti che nello scrivere veloce commettono diversi errori. La modifica era attesa da tempo, soprattutto da chi litiga costantemente con il correttore automatico. Quando avremo questa funzione nella release finale non ci saranno più scuse.

La funzione presente sulla versione beta di Whatsapp, che prende semplicemente il nome di Modifica, consente quindi di modificare il testo di un messaggio già inviato, in modo da andare a correggere eventuali errori.

Utilizzare questa funzione è estremamente semplice, basta selezionare il messaggio che si ha intenzione di modificare e poi tenere premuto sulla funzione modifica. Chi volesse provare subito questa funzione, può installare la versione 2.17.26 di Whatsapp Beta al seguente indirizzo.

Sembra che, nella versione finale, sarà possibile anche cancellare i messaggi, il che è utilissimo nel caso in cui si voglia ritirare una immagine inviata erroneamente.

Non ci sono ancora date per il rilascio dell’aggiornamento con questa versione, ma siamo convinti che non ci sarà da attendere moltissimo.

LEGGI ANCHE: Whatsapp: problema di sicurezza mostrato in video

Cosa pensate di questa funzione? Siete anche voi in attesa poter rimediare a tutti gli errori causati dalla fretta o dal correttore automatico? Fateci sapere tutto nei commenti.