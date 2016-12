Aggiornamento ZenFone 3 Deluxe rilasciato: diversi i miglioramenti apportati

Se tra le mani vi ritrovate il buon e caro smartphone Android della casa produttrice taiwanese Asus, parliamo dello Zenfone 3 Deluxe, l’articolo odierno fa sicuramente per voi.

Entrando nello specifico, il dispositivo di punta del produttore taiwanese commercializzato qualche mese fa, da qualche ora a questa parte si sta ufficialmente aggiornando, un update di sistema abbastanza interessante che implementa con se la versione software 4.12.40.1524 e qualche miglioramento niente male, ovvero:

Aggiornamento per quanto riguarda la fotocamera in modo da migliorare la qualità delle foto;

Migliorata sensibilmente la stabilità della telefonate;

Miglioramenti sotto il profilo delle prestazioni e stabilità di sistema;

Attivata l’amatissima funzione Always-on;

Attivato il servizio always on touch key light;

Miglioramenti inerenti alla qualità dell’audio.

In conclusione, l’aggiornamento è già in fase di rilascio tramite la consueta modalità OTA, ma è gradualmente in fase di distribuzione e potrebbero volerci un paio di giorni per vederlo disponibile al download per il vostro amatissimo Zenfone 3 Deluxe. Tuttavia, dateci una vostra impressione non appena installate l’update.