Amazon chiude bene il 2016, ma c’è una sorpresa

Amazon è ormai ben più di un grande store on-line, si tratta di un marchio attivo in vari settori, basti pensare agli investimenti sul progetto Video, questo e tanti altri prodotti stanno registrando risultati positivi.

E’ stato un grande 2016 per la compagnia con sede a Seattle, la creatura di Jeff Bezos va a vele spiegate e manda segnali chiari alla concorrenza. Scopriamo insieme quali sono le ultime notizie, emergono dati incorraggianti ma tuttavia al di sotto delle aspettative.

Amazon non si ferma più

L’ultimo trimestre fiscale è di fondamentale importanza per ogni azienda, soprattutto per un colosso del commercio elettronico quale Amazon. Questo grande store on-line è infatti diventato sinonimo di regali natalizi per molti e i risultati sono evidenti.

Utili per azione pari a 1.54 dollari, un dato che sorprende soprattutto se paragonato alle previsioni degli analisti, secondo i quali il titolo si sarebbe attestato a 1,35 dollari. Ricavi che arrivano a 43.7 miliardi di dollari, un ottimo risultato che tuttavia non rende completamente soddisfatta l’azienda.

Le previsioni del mercato infatti attendevano la compagnia a quota 44.7 miliardi, un dato che pesa visto che nelle contrattazioni after hour Amazon ha persoo il 4.18 %. Un piccolo inconveniente, che tuttavia non frena l’espansione di una compagnia lanciata su vari fronti.