Amazon Dash Button diventa digitale, si parte dagli USA

Nel corso di questi ultimi mesi si è discusso a proposito di una nuova invenzione relativa agli Amazon Dash Button, dispositivi IoT il cui compito è quello di facilitare l’acquisto dei prodotti in esaurimento in maniera facile, veloce e senza spese aggiuntive.

Fino a questo momento si era parlato in via esclusiva di prodotti fisici portatili che dagli Stati Uniti sono giunti sino alla nostra redazione (vedi recensione Duracell Click&Buy), dove si è potuto osservare l’ampio margine di usabilità delle nuove soluzioni. Soluzioni affidabili e che consentono di ottenere un significativo risparmio di tempo nella procedura di acquisto dei prodotti in esaurimento.

Quest’oggi le funzioni vengono espanse prevedendo procedure di tipo digitale che consentono di creare dei collegamenti rapidi per l’acquisto dei prodotti in un click. Le funzioni sono state poste all’attenzione degli utenti statunitensi come in occasione del lancio delle prime soluzioni Amazon Dash Button giunte poi in Italia a partire dallo scorso 15 Novembre 2016.

In questo caso rispetto alla versione fisica dei pulsanti non vi è alcuna differenza tranne per il fatto che stavolta non è previsto l’acquisto a €4.99 ma la procedura di creazione delle shortcut ed il loro utilizzo risultano totalmente gratuiti. Anche in questo frangente l’utente potrà disporre la revoca dell’ordine in caso di errore entro e non oltre le 24 ore successive all’inoltre della richiesta.

Il funzionamento è in questo caso facile, immediato ed alla portata di tutti. Non resta altro da fare che aspettare il lancio delle nuove soluzioni software Amazon Dash qui in Italia. Hai avuto modo di provare i nuovi sistemi di acquisto? Che cosa ne pensi al riguardo? Lascia pure qui tutte le tue personali opinioni.

