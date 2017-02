Amazon a Milano, il ‘Palazzo di Vetro’ è la nuova sede

by Paolo Bardelli 400 Views

Amazon continua la sua strategia di espansione globale, entro breve ci saranno novità molto interessanti per quanto riguarda le strategie nel nostro paese. Il marchio leader dell’e-commerce ha scelto Milano come centrale strategica e ha annunciato l’imminente apertura di una sede nuova di zecca.

Il nuovo quartier generale nel nostro paese sorgerà in una location centrale del capoluogo lombardo, uno spazio di ben 17500 metri quadrati nel cuore economico della città. Scopriamo insieme la nuova sede di Amazon.

Amazon, nuovi uffici direzionali a Milano

La sede nostrana di Amazon si sposta in viale Monte Grappa 3, zona nevralgica per quanto riguarda le attività finanziarie milanesi, scelta una location successiva. Si tratta infatti di uno dei palazzi più rappresentativi della zona, per molti anni sede di Marie Tecnimont. Importanti le opere di restauro compiute negli ultimi anni.

Una facciata in vetro nuova di zecca, che migliora il look dello stabile e lo rende molto più luminoso. Continuano le attività del gigante tecnologico, che pochi mesi fa ha inaugurato il centro di smistamento in zona Porto di Mare, altra location milanese, un enorme deposito volto a migliorare la distribuzione nel nostro paese.

Tornando ai nuovi uffici direzionali che sorgeranno nel business district meneghino, sarà il luogo di lavoro per 400 dipendenti ma lo spazio a disposizione basta per ospitarne quasi il triplo. Ed è solo l’inizio, come dichiara il country manager Spagna e Italia Francois Nuytis.

Investimenti pari a circa 210 milioni di euro per nuovi centri disposizione, uno nel vercellese e uno nel reatino, l’azienda ha sottolineato l’impatto positivo sul territorio in termini di occupazione, oltre 2000 posti di lavoro sono stati creati in Italia e tanti altri potrebbero essere presto disponibili.