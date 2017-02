Amazon sfida Skype: arriva Chime, la nuova piattaforma per le videoconferenze

Nel tempo Amazon ha dimostra di essere ben altro che un semplice portale di e-commerce attivo sul piano internazionale. In questi ultimi anni si è infatti assistito alla progressiva ascesa di una piattaforma che ha molto da offrire e che si pone quale innovatore assoluto nel ramo dei servizi. In ultima analisi abbiamo incontrato la nuova piattaforma applicativa Chime che sfida a viso aperto il colosso Skype di Microsoft.

Amazon Chime ricalca le forme di un nuovo tipo di servizio che punta a sostituire le attuali piattaforme volute dal colosso di Redmond per il suo Skype for Business nell’ambito della comunicazione. Il tool di produttività offre ampio spazio ai partecipanti alle conferenze che possono servirsi della piattaforma per inoltrare contenuti testuali e multimediali sotto forma di immagini, audio e video oltre che ad avere la possibilità di fare lo share dei propri documenti sia su Android che attraverso iOS.

Di fatto l’azienda ha concepito la nuova piattaforma secondo specifiche direttive che consentono non soltanto una versione business con previsto abbonamento su base mensile ma anche una revisione gratuita che garantisca l’accesso a funzioni interattive base per le feature.

Si tratta chiaramente di un servizio concepito soprattutto per l’ambito aziendale nel contesto dei meeting e della gestione intelligente dell’organico. Si pone infatti quale strumento essenziale per la condivisione, l’upload e la videoconferenza, sebbene nonostante la sua ricchezza di funzioni si presenti con un’interfaccia grafica solida, snella ed intuitiva in tutte le sue parti.

Tra le funzioni più in vista si presentano quelle relative alla possibilità di gestire il flusso audio Hi-Fi e la conversione dello stream video in HD. Non mancano inoltre le previste personalizzazioni all’ambiente chat e la possibilità di condividere lo schermo con i partecipanti del gruppo ed i collaboratori a distanza. L’attivazione della chat di gruppo per Amazon Chime è davvero intuitiva. Di fatto ogni utente può accedere alla stanza attraverso un unico click/tap.

In aggiunta all’aspetto meramente funzionale la piattaforma Amazon offre i più elevati standard di sicurezza garantiti dall’applicazione delle infrastrutture cloud Amazon AWS con protezione die contenuti sulla base della crittografia AES a 256bit.

Un ambiente ideale per tutti coloro che si avvalgono di collaboratori a distanza e che nel contempo vogliono una comunicazione stabile ed in sicurezza. Il perfetto concorrente delle piattaforme Skype for Business. Non credete?

LEGGI ANCHE: Amazon a Milano, il ‘Palazzo di Vetro’ è la nuova sede