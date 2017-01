Anche il letto diventa Smart: scopri un nuovo modo di dormire

Il Consumer Electronics Show 2017 ha appena aperto i battenti e già si assaporano alcune innovazioni specifiche legate all’universo dei prodotti Smart di ultima generazione. Tra questi, senz’altro interessante, pare essere il nuovo ed esclusivo letto intelligente, presentato e realizzato da Sleep Number ed identificato con la dicitura 360 Smart Bed.

Fondamentalmente, lo scopo di questa nuova trovata Hi-Tech, come facilmente intuibile, è quello di migliorare la qualità del nostro sonno, ponendo in essere un sistema di camere d’aria che consente di adattare il sistema alle naturali forme antropometriche del nostro corpo, basandosi sulla postura e riportando una modifica dell’altezza su ogni lato del letto.

Non di secondaria importanza, inoltre, una funzione Smart che consente di monitorare le fasi profonde del sonno, notoriamente quelle in cui spesso e volentieri russiamo, A tal fine, il sistema si propone con una soluzione che rialza in automatico la parte superiore del letto, consentendo di trovare comodamente la posizione più adatta per godere di un sano riposo. Utile sia per noi che per il nostro partner.

Con 360 Smart Bed, inoltre, potremo finalmente riscaldare la zona immediatamente a contatto con le estremità inferiori. Attraverso un’applicazione dedicata per smartphone, poi, potremo personalizzare a piacimento una grande varietà di parametri caratteristici. In quest’ottica, infatti, potremo stabilire quante ore di riposo concederci e ricevere immediati suggerimenti in relazione al migliore orario in cui andare a letto.

Inoltre, grazie al nuovo letto Smart, il risveglio sarà decisamente più dolce, in luogo di una funzione che provvede ad esaminare il cosiddetto parametro SleepIQ, tramite il quale il sistema si prefiggerà lo scopo di risvegliarsi nelle fasi più leggere del sonno ed entro cui, tra l’altro, vi sono rilevamenti in merito al ritmo cardiaco, al movimento ed alla respirazione notturna.

Come se non bastasse, il sistema può anche realizzare un collegamento ad altri dispositivi, come i FitBit ed i termostati Nest, al fine di rendere ancor più confortevole l’ambiente in presenza di altri dispositivi Smart, adattando temperatura e durezza del materasso sulla base delle condizioni circostanti.

Il nuovo ritrovato della moderna tecnologia intelligente sarà in vendita sullo shop online e presso i retailer sin dalla prima metà di questo 2017 ad un prezzo non ancora reso noto, sebbene in linea con quanto offerto dal listino prezzi dalla concorrenza. Per maggiori informazioni potete sempre visitare il sito ufficiale della compagnia.

Che cosa ne pensate di questa nuova trovata Hi-Tech? Potrebbe realmente migliorare la nostra vita consentendoci di riposare in modo adeguato. A voi tutti i commenti del caso.