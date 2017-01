Ancora problemi con il Samsung Galaxy S7 Edge: foto e replica ufficiale che irrita gli utenti

Doccia fredda potenziale per tutti quelli che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 Edge, almeno stando ad alcune segnalazioni preoccupanti trapelate proprio in queste ore. In attesa che anche questo device riceve l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat in giro per il mondo, infatti, tocca fare i conti con un’anomalia relativa al display che stiamo per mostrarvi in foto e che pare non essere così isolata come si credeva in un primo momento.

Questa almeno è la tesi portata avanti dal sito Myce. Stiamo parlando di una striscia rosa apparsa sullo schermo dello smartphone, del tutto simile a quella verde che era stata segnalata per un breve periodo, prima dell’estate, da molti possessori di un Samsung Galaxy S7 flat. Le lamentele non sono poche, quindi la prospettiva che il problema possa emergere anche qui in Italia non è affatto campata in aria.

Cosa dice Samsung sulla questione? Nulla di buono, almeno per quanto riguarda coloro che speravano in una pronta reazione da parte del produttore. Ad oggi, infatti, l’azienda coreana non riconosce ufficialmente la potenziale anomalia per il Samsung Galaxy S7 Edge, ragion per cui non possiamo confermare che sia in programma un aggiornamento ufficiale per porre fine a questa storia. Sempre che l’anomalia sia di tipo software e non hardware.

In quest’ultimo caso, sarebbe lecito aspettarsi la piena disponibilità di Samsung Italia in termini di assistenza, sperando ovviamente che il bug coinvolga un numero non così elevato di Samsung Galaxy S7 Edge presenti sul nostro territorio. Nei prossimi giorni terremo gli occhi aperti sui social per comprendere la reale diffusione di malfunzionamento che comincia a preoccupare non poco il pubblico. Anche quelli che al momento risultano essere immuni.